Am vergangenen Sonntag (27. August) mussten die Passagiere eines Flugs von Hamburg nach Ibiza bange Minuten durchleben. Das Flugzeug geriet in ein schweres Unwetter über den Balearischen Inseln und erhielt keine Landeerlaubnis. Auch ein in Deutschland bekannter Name befand sich an Bord und durchlitt eigenen Aussagen nach doppelte Todesängste. Reality–TV–Sternchen Eva Benetatou (31) sorgte sich vor allem um ihren Sohn George (2), der mit ihr die Reise angetreten war.