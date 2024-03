Eva Imhof war nach einem Zusammenbruch ein Jahr in der Psychiatrie

Ihr neuer Freund gibt ihr Halt

Zudem habe sie ihr neuer Freund sehr unterstützt. Er habe «oft am Krankenbett» gesessen und «viel geregelt». Imhof zufolge ist der neue Mann an ihrer Seite, Dozent an der Uni. Sie habe ihn vor über zwei Jahren über eine Freundin kennengelernt. «Er ist immer an meiner Seite. Ich bin ihm sehr dankbar», erzählt die Moderatorin.