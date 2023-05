Eva Longoria beklagt mangelnde Gleichstellung in Hollywood

Im März 2023 feierte Eva Longorias (48) Regie-Debut «Flamin' Hot» auf dem «South by Southwest»-Filmfestival in Texas seine Premiere. In einer Talkrunde im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes machte die Schauspielerin mit mexikanisch-amerikanischem Familienhintergrund ihrem Ärger über fehlende Gleichstellung in Hollywood lautstark Luft.