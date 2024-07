Eva Longoria: Für dieses Cut-Out-Kleid braucht sie einen Waffenschein

Eva Longoria (49) zeigt, was sie hat. Die US–Schauspielerin begeistert in einem echten Hingucker–Look bei den Elle Awards in Madrid. Der ehemalige «Desperate Housewives»–Star trug ein schwarzes Neckholder–Kleid, das bis zum Boden reichte und das Dekolleté stilvoll in Szene setzte. Ein grosser Cut–Out in der Körpermitte liess viel nackte Haut blitzen – auf einen BH verzichtete die Mutter eines fünfjährigen Sohnes komplett.