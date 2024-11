Eva Longoria posiert mit Sohn Santi bei «Vaiana 2»-Premiere

US–Schauspielerin Eva Longoria (49) hat die Filmpremiere von «Vaiana 2» zur Familienangelegenheit gemacht. Der «Desperate Housewives»–Star erschien am Montag im El Capitan Theater in Los Angeles in Begleitung seines Sohnes Santiago Enrique Bastón (6). Vor Ort traf das Mutter–Sohn–Duo auf die Disney–Prinzessin höchstpersönlich.