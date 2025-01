Eva Longoria spendet eine Million Dollar an Waldbrandhilfe

Eva Longoria (49) will nach den verheerenden Waldbränden in Südkalifornien helfen. Die Schauspielerin kündigte nun an, mit ihrer Stiftung, der Eva Longoria Foundation, eine Million Dollar für Waldbrandhilfe zu spenden. Das Geld stammt laut «Deadline» aus dem Preisgeld des Courage and Civility Awards von 50 Millionen Dollar, den Longoria vergangenes Jahr von Amazon–Gründer Jeff Bezos (61) verliehen bekam.