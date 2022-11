Eva Mendes bestätigt: Ryan Gosling ist ihr «Ehemann»

In der vergangenen Woche heizte Mendes die Spekulationen an, in dem sie auf Instagram ein Tattoo auf ihrem Unterarm postete. Darauf sind die tätowierten Worte «de gosling» zu lesen. Im Kubanischen, wo Mendes ihre Wurzeln hat, fügen verheiratete Frauen ihrem Nachnamen mit der Präposition «de» denjenigen des Ehemanns hinzu. Hätte also Eva Mendes auf Kuba Ryan Gosling geheiratet, würde ihr Name demnach Eva Mendes de Gosling lauten.