Zehn Jahre «The Place Beyond the Pines»

Eva Mendes feiert zehnjähriges Liebes-Jubiläum mit Ryan Gosling

In einem nostalgischen Instagram-Post blickt Eva Mendes auf ihr zehnjähriges Beziehungsjubiläum mit Ryan Gosling zurück. Das Traumpaar hatte sich bei den Dreharbeiten zu «The Place Beyond the Pines» kennengelernt. Mendes kann es kaum glauben: «Fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her!»