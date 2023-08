Eva Mendes & Ryan Gosling: Darum haben ihre Töchter Internet-Verbot

Eva Mendes: «Es ist zu gefährlich»

Laut «People» kritisiert wiederum ein Nutzer die Herangehensweise der Schauspielerin: «Wir befinden uns im Zeitalter des Internets, also wird irgendwann jeder Zugang zum Internet haben oder wollen, sorry.» Mendes erklärt daraufhin: «Ja, das stimmt, aber in meinem Haus haben Kinder keinen Zugang zum Internet. Es ist zu gefährlich. So wie es für Kinder nicht erlaubt ist, zu trinken, zu wählen oder einen Führerschein zu machen, fällt für mich auch das Internet in diese Kategorie. Vor allem die sozialen Medien.»