Eva Mendes und Ryan Gosling: So erziehen sie ihre Kinder

Ihre Leidenschaft gilt dem Putzen

So wenig sie auch das Kochen mag, so sehr liebt Mendes offenbar das Putzen der Küche. Sie zog sich vor einigen Jahren aus den sozialen Medien und der Öffentlichkeit zurück und legt bis heute grossen Wert auf die Privatsphäre ihrer Familie. Seit etwa einem Monat ist sie jedoch auf der Social-Media-Plattform Instagram zurück. Mendes wirbt dort als Mitinhaberin des von Frauen gegründeten Unternehmens «Skura Style» für Küchenschwämme. Auch eine Rückkehr als Schauspielerin schliesse Mendes in der Zukunft nicht aus.