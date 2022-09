Eva Mendes wollte in Hollywood nicht mehr kämpfen

Mendes hatte in den 1990ern ihre Karriere als Schauspielerin begonnen, sie war in den folgenden Jahren in Filmen wie «2 Fast 2 Furious» oder «Hitch - Der Date Doktor» zu sehen. Ihr bisher letzter Film «Lost River», das Regiedebüt ihres Partners Ryan Gosling (41), erschien im Jahr 2014. Fast eine Dekade später sagt sie nun: «Es war ermüdend, für die guten Rollen kämpfen zu müssen.»