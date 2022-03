Evan Rachel Wood zu Klage von Manson: «Wahrheit ist auf meiner Seite»

Nun erklärte sie bei einem Auftritt in der Show «The View», sie könne nicht über die konkreten Anschuldigungen in der Klage sprechen. Sie habe aber «keine Angst». «Ich bin traurig, denn so funktioniert es, so ziemlich jeder Überlebende, der versucht, jemanden in einer Machtposition zu entlarven, muss da durch. Dies ist Teil der Vergeltung, die die Überlebenden zum Schweigen bringt. Deshalb wollen sich die Leute nicht melden. Das war zu erwarten.»