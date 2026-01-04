Evangeline Lilly leidet an Hirnschaden nach Gehirnerschütterung

Kognitive Beeinträchtigungen

Im aktuellen Video sagt die zweifache Mutter: «Jetzt muss ich der Sache mit den Ärzten auf den Grund gehen und mich dann an die harte Arbeit machen, das Problem zu beheben. Darauf freue ich mich nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich nichts anderes tue als hart zu arbeiten». Das sei aber okay, denn: «Meine kognitiven Beeinträchtigungen seit dem schweren Trauma haben mir geholfen, es etwas ruhiger angehen zu lassen und das Jahr 2025 entspannter ausklingen zu lassen.» Lilly fühle sich daher trotz der Diagnose «ausserordentlich dankbar» und «gesegnet».