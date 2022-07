Evelyn Burdecki: «Ich bin ein wandelndes Vorurteil»

Evelyn Burdecki (33) geht ab Ende Juli in «Topf sucht Burdecki» auf die Suche nach ihrem Traummann - und hofft erneut in einem TV-Format auf die grosse Liebe. Die Blondine versuchte bereits als Kandidatin der RTL-Kuppelshows «Take Me Out» und «Der Bachelor» ihr Datingglück. In letzterem schied sie bereits nach Folge eins aus, ihr kurzer Auftritt brachte ihr jedoch eine «Promi Big Brother»-Teilnahme ein. 2018 suchte sie in «Bachelor in Paradise» den richtigen Mann an ihrer Seite und ging mit Domenico de Cicco (39) aus der Show. Wenige Monate später gab das Paar die Trennung bekannt.