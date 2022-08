Evelyn Hamann: Die bessere Hälfte von Loriot

So wurde Evelyn Hamann ab 1976 die Partnerin von Loriot, eine Rolle, die sie zum Star gemacht hat. Das Publikum nahm sie bei allen unterschiedlichen Rollen als Loriots bessere Hälfte wahr, etwa als Haus- und Ehefrau Lieselotte Hoppenstedt, die einen feierlichen Heiligabend organisieren will - «Und jetzt machen wir es uns gemütlich» - , was freilich in einem herrlichen Chaos endet. Oder die ein Jodel-Diplom erwirbt, denn «da hab ich was in der Hand, wenn die Kinder aus dem Haus sind - da hab ich was Eigenes!» und sich mit einem Vertreter der Staubsaugerfirma Heinzelmann beballert und dann im Weinrausch glückselig säuselt: «Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann.»