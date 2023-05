Ab Anfang der 1990er-Jahre startete John Beasley dann aber beim Film durch. Seine Spezialität waren zunächst Sportfilme. So spielte er in der Eishockey-Komödie «Mighty Ducks» (1992) oder in «Rudy» (1993). Später gab Beasley öfter Militärs, so in «Wehrlos - Die Tochter des Generals» (1999) und «Der Anschlag» (2002). In «Walking Tall» verkörperte er den Vater von Dwayne «The Rock» Johnsons (51) Hauptfigur.