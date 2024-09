Ewan McGregor: Ein Stern für den «Star Wars»-Star

Dass seine Kinder ihm das Wichtigste sind, hat der schottische Schauspieler Ewan McGregor (53) bei einem aussergewöhnlichen Familienausflug in Hollywood einmal mehr bewiesen: Am Donnerstag (12. September) durfte der «Star Wars»–Star einen wichtigen Meilenstein in seiner Karriere feiern. Auf dem «Walk of Fame» in Hollywood wurde McGregor mit einem Stern geehrt. Zur Enthüllung nahm der Jedi–Ritter nicht nur seine Ehefrau, Schauspielerin Mary Elizabeth Winstead (39), mit, sondern auch vier seiner fünf Kinder.