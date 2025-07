«Ewig mit dir»: Thomas Anders feiert Silberhochzeit mit seiner Claudia

Heute macht es Thomas Anders, der seine Frau am 15. Juli 2000 auf der Stromburg bei Bingen am Rhein geheiratet hat, «schon ein wenig stolz, dass wir so lange zusammen sind, immer noch neue Pläne schmieden und beide Lust darauf haben, miteinander alt zu werden». Ehefrau Claudia gibt noch einen Einblick in das Beziehungsgeheimnis der beiden: «Wir schaffen uns immer wieder Inseln, damit ein ‹Verliebtseins–Moment› geschaffen wird. Dazu braucht es aber Abstand vom Job. Und manchmal auch ein anderes Schlafzimmer.»