Ex-«Bachelor» Andrej Mangold will sich eine Auszeit nehmen

Er will wieder richtig zur Ruhe kommen können

Bei der Präsentation von «PMT – Public Masterpiece» in der Hamburger Hafencity, die Mangold am Wochenende moderierte, erklärte er: «Ich werde mich auf unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen und ein Handy–Detox machen.» Er wolle sich «auf die für mich wichtigen Dinge, vor allem mein Privatleben, konzentrieren und weniger arbeiten». Auslöser für diese Entscheidung ist seine Lebensgefährtin Annika Jung (34): «Anni hat mir aufgezeigt, dass ich zu viele Projekte gleichzeitig habe und nicht mehr in der Lage bin, richtig zur Ruhe zu kommen.» So leide er etwa an unruhigem Schlaf und Konzentrationsschwierigkeiten, was sich «langfristig negativ auf meinen gesundheitlichen Zustand auswirkt». Auch das Privatleben des Paares leide darunter.