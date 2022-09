Ex-«Bachelor» Andrej Mangold (35) und seine neue Partnerin Annika haben ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt absolviert. Die beiden zeigten sich am Sonntagabend turtelnd und frisch verliebt bei der Verleihung des Herqul German Boxing Awards in Berlin. Hand in Hand und in eleganten Outfits meisterten sie das Blitzlichtgewitter.