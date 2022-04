Neue TV-Show bei RTL

Ex-«Bachelor» Jan Kralitschka hilft Familien bei der Wohnungssuche

Die Wohnungssuche in Deutschland ist für viele Menschen aussichtslos. Bei RTL will Ex-«Bachelor» und Mietrechtsexperte Jan Kralitschka in der neuen TV-Show «Wohnung verzweifelt gesucht!» Familien zu einem neuen Zuhause verhelfen.