Ex-«Bachelor»-Kandidatin Michèle de Roos: Ihre besten Fashion-Tipps

Sie versorgen Ihre Follower mit Tipps und Tricks rund um die Themen Fashion und Lifestyle. Wie wichtig ist Mode für Sie?

De Roos: Zu gewissen Anlässen ziehe ich mich gerne hübsch und modisch an. Im Alltag jedoch trage ich gerne Sachen, die einfach bequem und praktisch sind, gerade wenn ich mit meinem Hund losziehe. Tatsächlich kann der Druck, auf sozialen Medien immer neue Kleidungsstücke zu präsentieren und Trends zu folgen, sehr hoch sein. Was wiederum zu einem übermässigen Konsumverhalten führen und den Fokus von nachhaltiger Mode und bewusstem Konsum ablenken kann. Daher möchte ich zukünftig auch in meinem Content mehr darauf eingehen, den eigenen Kleiderschrank zu nutzen und Kleidungsstücke auf kreative Weise neu zu kombinieren. Das habe ich z. B. auch in der derzeitigen Kampagne mit Milka Mmmax zum Thema Lifehacks umgesetzt. So spart man nicht nur Geld, sondern auch Zeit, die ich dann gerne auch mal in Ruhe für mich zu Hause verbringe.