Ex-«Bachelor»-Teilnehmerin Eva Benetatou ziert den neuen «Playboy»

Schäferstündchen über den Wolken?

Aus dem Nähkästchen plaudert die 31-Jährige derweil in Bezug zu ihrem einstigen Job als Flugbegleiterin. So gibt sie einerseits zu bedenken, dass man weit mehr als nur eine «Saftschubse» sei und immense Verantwortung trage. Andererseits sei an den einschlägigen «Geschichten über Piloten und Flugbegleiterinnen [...] schon was Wahres dran». Ihr Tipp für ein Schäferstündchen über den Wolken lautet folgerichtig: «Pilot werden!».