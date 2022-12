Ex-«Bachelorette» Maxime Herbord und Leander Sacher sind ein Paar

Viel Zuspruch und positive Reaktionen gab es für das süsse Paar unter anderem von ihren «Bachelor»-Kollegen. So kommentiert beispielsweise Ex-«Bachelor» Niko Griesert (32) unter Herbords Post: «Bin so so happy für euch beide». «Der Bachelor 2022»-Siegerin Anna Rossow schreibt unter Sachers Post: «Na endlich!!!».