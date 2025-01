Ex-Beatle Ringo Starr möchte nicht als Solokünstler auftreten

Ringo Starr (84) ist auf der Bühne gerne in Gesellschaft. Wie der Beatles–Star im Interview mit der «The Times» erzählte, könne er es sich nicht vorstellen, allein auf Tour zu gehen. «Ich will ausschliesslich in einer Band sein», erklärte Starr und lieferte gleich einen Grund. «Man kann nicht rausgehen und ‹Yesterday› nur mit einem Schlagzeug spielen», betonte der Musiker.