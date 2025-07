Ex-Biathletin Laura Dahlmeier schwer verunglückt

Laura Dahlmeier (31), die erfolgreichste deutsche Biathletin aller Zeiten, ist bei einem dramatischen Bergunfall in Pakistan mindestens schwer verletzt worden. Die 31–Jährige wurde am Montag (28. Juli) gegen Mittag Ortszeit in 5.700 Metern Höhe im Karakorum–Gebirge von einem Steinschlag erfasst. Das teilte ihr Management dem ZDF am Dienstagnachmittag mit.