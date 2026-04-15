Ex-Bond-Girl Gemma Arterton ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Gemma Arterton (40) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die britische Schauspielerin verriet das ganz nebenbei im Koch–Podcast «Dish». Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortete sie: «Ich bin froh, heute mal wieder draussen zu sein.» Dann ergänzte sie: «Ich habe jetzt zwei Kinder und es ist einfach schwierig.»