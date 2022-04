Ex-Boxweltmeister Mike Tyson schlägt Passagier blutig

In einem Statement eines Tyson-Sprechers gegenüber dem «People»-Magazin heisst es: «Leider hatte Herr Tyson einen Zwischenfall auf einem Flug mit einem aggressiven Passagier, der anfing, ihn zu belästigen und eine Wasserflasche nach ihm warf, während er in einem Sitz sass.» Die Polizei in San Francisco bestätigte die Schlägerei und gab an, dass das vermeintliche Opfer sich weigere mit den Behörden zu kooperieren. Beide Männer seien nach Aufnahme der Personalien freigelassen worden. Nun ermittle man.