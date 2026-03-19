Ex-«Dahoam is Dahoam»-Star Horst Kummeth: So entstand «der Bamberger»

Früher haben Sie zusammen mit Ihrer Frau Drehbücher geschrieben. Haben Sie nun wieder gemeinsame Projekte oder konzentrieren Sie sich eher auf die Schauspielerei?

Kummeth: Meine Frau und ich schreiben viel weniger. Auch bei der Schauspielerei habe ich mich sehr zurückgenommen. Manche Sachen wecken schon noch mein Interesse, aber meine Zeit ist – wie bei jedem Menschen natürlich – endlich. Die möchte ich nicht endlos mit neuen Projekten füllen. Natürlich habe ich auch sehr viele private Interessen. Vor allem mein Glaube und meine Religion sind mir da sehr wichtig. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die möchten arbeiten, bis sie tot umfallen. Zu denen gehöre ich nicht. Ich habe Gott sei Dank ein sehr gutes Privatleben mit meiner Frau, meinen Kindern, Enkelkindern und Schwiegersöhnen. Wir sind eine grosse Familie, da ist immer etwas los und das geniesse ich sehr. Wir holen sehr viel Familienleben nach und das ist grossartig. Ich bin ein Familienmensch, wie er im Buche steht.