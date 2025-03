Ex-Ehefrau von Horst Janson: Schauspielerin Monika Lundi ist gestorben

Sie spielte neben Roy Black

Lundi machte in den 1960er Jahren vor allem Karriere als Fotomodell und war 1968 in einer Hauptrolle in der Filmkomödie «Das Go–Go–Girl vom Blow–Up» zu sehen. Einem breiteren Publikum wurde sie durch die Serie «Von Liebe keine Rede» (1971) bekannt, 1972 spielte sie neben Roy Black (1943–1991) im Heimatfilm «Grün ist die Heide».