Ex-Freundin nach Vorwürfen gegen Jonathan Majors festgenommen

Majors und Jabbari beschuldigen sich gegenseitig

Nach einer mutmasslichen Auseinandersetzung im März wurde Majors häusliche Gewalt vorgeworfen. In einem Statement der Polizei hiess es unter anderem laut «Variety», dass die Frau gegenüber Polizisten nach einem Übergriff erklärt habe, mit «leichten Verletzungen an ihrem Kopf und Nacken» in ein Krankenhaus eingeliefert worden zu sein. Ein Sprecher Majors' bestritt die Anschuldigungen jedoch.