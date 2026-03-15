Ex-Freundin von Prinz Harry: Chelsy Davy ist wieder Mutter geworden

Chelsy Davy (40) hat auf Instagram die Geburt ihres dritten Kindes bekannt gegeben. Die 40–jährige Schmuckdesignerin und Ex–Freundin von Prinz Harry (41) teilte ein Foto, auf dem ihre Tochter und ihr Sohn zu sehen sind, und sie selbst ihren neugeborenen Sohn auf dem Schoss hält. Weitere Bilder zeigen Chelsy Davy mit dem Baby im Arm.
Der kleine Finn kam letzte Woche zur Welt
Zum britischen Muttertag, der am heutigen 15. März gefeiert wird, schrieb sie: «Alles Gute zum Muttertag. Es ist ein Fest, das uns alle berührt. Ob du selbst Mutter bist oder dir heute etwas mehr Zeit nimmst, um an die Mutterfiguren in deinem Leben zu denken – es ist ein Moment im Jahr, in dem man innehalten und dankbar sein sollte.»
Chelsy Davy ist seit 2022 mit dem Hotelier Sam Cutmore–Scott verheiratet. Ihr Sohn Leo wurde 2022 geboren, Tochter Chloe zwei Jahre später. In ihrem Instagram–Beitrag heisst es nun weiter: «Dieses Jahr ist für mich besonders bedeutsam, da wir unseren kleinen Jungen, Finn, willkommen heissen, der letzte Woche zur Welt gekommen ist.» Die Rückkehr in diese «verschwommenen ersten Tage nach der Geburt» hätten ihr auf wunderschöne Weise vor Augen geführt, wie bemerkenswert Mütter sind – «und auf wie vielfältige Weise wir alle Familie, Beruf und alles dazwischen unter einen Hut bringen».
Die Schwangerschaft machte sie im Februar bekannt
Die Unternehmerin, die zwischen 2004 und 2011 eine On–off–Beziehung mit Prinz Harry führte, hatte erst im Februar verkündet, dass sie mit ihrem dritten Kind schwanger ist. Auf Instagram teilte die Unternehmerin eine Fotocollage anlässlich der neuen Kollektion ihrer Schmuckmarke Aya. Während das erste Bild eine elegant gedeckte Tafel mit Schmuckstücken zeigte, sorgten vor allem andere Aufnahmen für Aufsehen: Darauf präsentierte Davy stolz ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch.