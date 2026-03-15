Ex-Freundin von Prinz Harry: Chelsy Davy ist wieder Mutter geworden

Chelsy Davy ist seit 2022 mit dem Hotelier Sam Cutmore–Scott verheiratet. Ihr Sohn Leo wurde 2022 geboren, Tochter Chloe zwei Jahre später. In ihrem Instagram–Beitrag heisst es nun weiter: «Dieses Jahr ist für mich besonders bedeutsam, da wir unseren kleinen Jungen, Finn, willkommen heissen, der letzte Woche zur Welt gekommen ist.» Die Rückkehr in diese «verschwommenen ersten Tage nach der Geburt» hätten ihr auf wunderschöne Weise vor Augen geführt, wie bemerkenswert Mütter sind – «und auf wie vielfältige Weise wir alle Familie, Beruf und alles dazwischen unter einen Hut bringen».