Ex-Fussballstar Robinho muss doch ins Gefängnis

Brasilianisches Gericht prüfte nicht Inhalt der Verurteilung

Das brasilianische Gericht hat die Verurteilung wegen Vergewaltigung nicht wiederaufgenommen, sondern sich nur darauf konzentriert zu prüfen, ob die in Italien verhängte Strafe in Brasilien gültig ist. Robinho sagte jedoch in einem Interview, das am Sonntag von einem lokalen Fernsehsender ausgestrahlt wurde, dass er hoffe, das Gericht werde sich inhaltlich mit dem Fall befassen. «Ich wurde in Italien zu Unrecht für etwas verurteilt, das nicht passiert ist», sagte er.