Deshalb stieg sie bei «GNTM» aus

Vanessa Tamkan, die damals noch Stanat hiess, wurde 2019 durch ihre Teilnahme bei «Germany‹s next Topmodel» bekannt. Sie sorgte für Aufsehen, weil sie kurz vor dem Finale freiwillig ausstiegen war. Später erklärte sie ihre Entscheidung damit, dass sie in der Show falsch dargestellt worden sei. In einem Instagram-Video sagte sie: «Ich hab› über Wochen hinweg quasi mit ansehen müssen, wie mein Charakter auf eine Art gezeigt wird, wie er einfach nicht ist - und wie Dinge passiert sind oder gezeigt worden sind.» Sie habe zum Beispiel in Interviews Antworten gegeben, die dann in komplett anderem Zusammenhang gezeigt worden wären. «Plötzlich gerätst du in eine Situation, in der du merkst, oder in der du das Gefühl hast, du kannst das moralisch nicht mehr vertreten.» Es sei eine Situation gewesen, in der man das Gefühl habe, man würde sich selbst verraten, wenn man an diesem Punkt noch weitermache. «Ich wollte mir einfach treu bleiben. Ich wollte ehrlich zu mir selbst sein.» Sie habe gewinnen wollen, «aber nicht um jeden Preis». Und genau dieser Preis sei ihr schlussendlich zu hoch gewesen.