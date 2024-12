Ex-«GNTM»-Model Romina Palm: Baby-Geschlecht enthüllt

Mit einem Ultraschallbild verrät die ehemalige «Germany's next Topmodel»–Kandidatin Romina Palm (25) das Geschlecht ihres ersten Kindes: «Our Girl» (auf Deutsch: «Unser Mädchen») ist über dem verschwommenen Bild des Fötus in ihrer Handschrift zu lesen. Via Instagram verkündeten sie und Abnehm–Unternehmer Christian Wolf (29) auf ihren jeweiligen Accounts am 4. Dezember, dass sie eine Tochter erwarten.