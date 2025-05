Ex-«GNTM»-Model Romina Palm ist erstmals Mama geworden

Romina Palms (25) Verlobter Christian Wolf hat die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes verkündet. Am Samstagabend deutete der Fitness–Influencer bereits in mehreren Instagram–Storys an, dass ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hat. «Ich habe mit Romi abgesprochen, dass ich erstmal nichts dazu sage, wie es lief [...], weil ich möchte ihr da einfach den Vortritt lassen. [...] Wir haben gesagt, dass wir teilen, dass alles gut gegangen ist, damit ihr euch keine Sorgen macht. Aber wie es alles lief, das [erzählen] wir dann, wenn sie bereit dazu ist», erklärte er in einem Clip.