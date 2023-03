Ex-«Grey's Anatomy»-Star Isaiah Washington beendet Schauspielkarriere

Trotz dieses Skandals wirkte Washington in der Folgezeit immer wieder in Serien- und Filmprojekten mit, etwa in über 40 Episoden von «The 100». Und auch seine angekündigte Schauspiel-Rente würde er offenbar unter einer bestimmten Bedingung noch einmal überdenken: Bei der Crowdfunding-Plattform «GoFundMe» hat er seither einen Spendenaufruf gestartet, um einen selbstfinanzierten Film auf die Beine zu stellen. Von seinen letztendlich fünf Millionen benötigten US-Dollar ist er jedoch noch weit entfernt - bislang kamen knapp 10.000 US-Dollar (Stand: 4. März) zusammen.