Ex-Hollywoodstar Armie Hammer: Comeback in Trash-Thriller

In einer Liga mit Micaela Schäfer

Wie das Magazin «Variety» nun berichtet, darf sich Hammer nun über ein weiteres Engagement freuen. In «The Dark Knight», dem jüngsten Projekt des berüchtigten deutschen Regisseurs Uwe Boll, soll er nach langer Zeit wieder in einer Hauptrolle zu sehen sein. Das Problem: Boll steht in dem Ruf, der «schlechteste Regisseur der Welt» zu sein, seine reisserischen Werke wie «Rampage: Capital Punishment» (2014) oder «Zombie Massacre 2: Reich of the Dead» (2015) werden mit notorischer Regelmässigkeit von der Kritik zerrissen. Selbst die deutsche Entkleidungskünstlerin Micaela Schäfer (41) durfte 2014 in einem Film («Seed 2 – The New Breed») des Trash–Regisseurs mitwirken.