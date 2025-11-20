Ex-Hollywoodstar Kevin Spacey: «Ich habe kein Zuhause»

Seine finanzielle Situation ist «nicht gut»

2017 wurde Kevin Spaceys Hollywood–Karriere durch einen Skandal beendet. Nachdem er zweimal vor Gericht von Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens freigesprochen wurde, strebt er nun ein Comeback an. Der Schauspieler verriet der Zeitung, dass seine finanzielle Situation nach dem Skandal «nicht gut» sei. Er erklärte aber, dass es «nie so weit gekommen» ist, dass er bankrott war. Der ehemalige «House of Cards»–Star, der jegliches Fehlverhalten vehement bestreitet, sagte, dass die «Kosten in den letzten sieben Jahren astronomisch hoch waren». Er fügte über seine Situation aber hinzu: «Man kommt darüber hinweg.»