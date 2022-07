Ex-Japan-Premier Shinzo Abe schwebt nach Attentat in Lebensgefahr

Abe war Premierminister Japans vom Dezember 2012 bis September 2020. Kein Regierungschef konnte sich zuvor in Japan so lange an der Macht halten. Der Politiker steht für einen konservativen Kurs seiner Partei LPD und ist weiterhin politisch aktiv. Am Sonntag finden in dem asiatischen Land Wahlen zum Oberhaus statt.