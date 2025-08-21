Ex-Kinderstar Ricky Schroder heiratet in Mexiko

Für Schroder ein emotionaler Neuanfang

Im Juli 2024 hatte das Paar seine Verlobung bekannt gegeben – ebenfalls über die sozialen Medien. Trammel postete damals ein Video, in dem sie den Bill–Evans–Song «What Are You Doing the Rest of Your Life?» (Dt. «Was machst du den Rest deines Lebens?») am Klavier spielte. Dazu schrieb sie: «Ich werde meinen mit Ricky verbringen.» Der Schauspieler teilte den Post in seiner Instagram–Story und fügte hinzu: «Ich liebe Julie», wie das Magazin «People» berichtete. Sechs Monate vor der Verlobung hatte Trammel erstmals Fotos mit Schroder auf ihren Social–Media–Kanälen geteilt.