Ex-Kinderstar Ricky Schroder heiratet in Mexiko

Schauspieler Ricky Schroder (55) hat seine Partnerin Julie Trammel geheiratet. Wie er «TMZ» verriet, fand die Trauung bereits am 9. Juli in Cabo San Lucas, Mexiko, statt. Das Paar machte die romantische Strand–Zeremonie durch gemeinsame Posts in den sozialen Medien öffentlich.
Die strahlenden Hochzeitsfotos zeigen das glückliche Paar händchenhaltend im Hochzeitsoutfit am Strand. Trammel, eine Theaterschauspielerin, wählte für ihre Bildunterschrift einen biblischen Vers: «Darum sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden – Matthäus 19,6.» Schroder kommentierte romantisch darunter: «Ich wollte nicht, dass dieser Abend jemals endet... also habe ich dich geheiratet.»
Für Schroder ein emotionaler Neuanfang
Im Juli 2024 hatte das Paar seine Verlobung bekannt gegeben – ebenfalls über die sozialen Medien. Trammel postete damals ein Video, in dem sie den Bill–Evans–Song «What Are You Doing the Rest of Your Life?» (Dt. «Was machst du den Rest deines Lebens?») am Klavier spielte. Dazu schrieb sie: «Ich werde meinen mit Ricky verbringen.» Der Schauspieler teilte den Post in seiner Instagram–Story und fügte hinzu: «Ich liebe Julie», wie das Magazin «People» berichtete. Sechs Monate vor der Verlobung hatte Trammel erstmals Fotos mit Schroder auf ihren Social–Media–Kanälen geteilt.
Für Schroder bedeutet diese Hochzeit einen emotionalen Neuanfang. Der Schauspieler war zuvor mehr als zwei Jahrzehnte mit Andrea Schroder verheiratet, mit der er vier erwachsene Kinder hat. Seine Ex–Frau hatte 2016 die Scheidung eingereicht.
Vom Kinderstar zum Hollywood–Aussteiger
Ricky Schroder wurde als «Der kleine Lord» (1980) zum Weltstar. Es folgten weitere Engagements für den damaligen Kinderstar. Doch der heute 55–Jährige hat Hollywood bewusst den Rücken gekehrt. Seit fast einem Jahrzehnt steht er nicht mehr vor der Kamera. In einem Interview mit «Fox News Digital» im Februar 2024 erklärte er, dass er nach Colorado gezogen sei und mit der Schauspielerei abgeschlossen habe.