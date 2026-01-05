Ex-Little-Mix-Star Jesy Nelson enthüllt Schock-Diagnose ihrer Babys

«Auf das Beste hoffen»

«Nach drei, vier äusserst anstrengenden Monaten und unzähligen Arztterminen wurde bei den Mädchen nun eine schwere Muskelerkrankung namens SMA Typ 1 diagnostiziert», erklärt sie in dem Video von Sonntag. Ihr und ihrem Verlobten, dem Musiker Zion Foster, sei gesagt worden, dass die Mädchen wahrscheinlich niemals laufen können werden. «Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, sie behandeln zu lassen und dann einfach auf das Beste zu hoffen.»