Ex-«PBB»-Kandidat Jeremy Fragrance bekommt eigene Reality-Doku

«Jeremy Fragrance - Number One: Von »Promi Big Brother« zurück in die Welt» können TV-Zuschauer am kommenden Freitag (2. Dezember, 20:15 Uhr, in Sat.1 und auf Joyn) sehen. Jeremy Fragrance war der zweite Promi, der sich freiwillig von dem Sat.1-Container verabschiedet hat. Zuvor verliess bereits TV-Versicherungsdetektiv Patrick Hufen (52) nach nur einem Tag das Haus des grossen Bruders.