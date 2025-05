Ex-Pornostar Annina Semmelhaack heiratet FDP-Politiker

Annina Semmelhaack (46) hat ihrem Partner Hagen Reinhold (47) das Jawort gegeben. Im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung bestätigt die ehemalige Pornodarstellerin jetzt, dass die beiden sich bereits am 18. Mai in Venedig das Eheversprechen gaben. «Nur die engste Familie und wenige Freunde wussten den genauen Ort und den Ablauf unserer Hochzeit. Wir wollten diesen besonderen Moment ganz bewusst geniessen. Hagen und ich waren beide das erste Mal in Venedig», so Semmelhaack.