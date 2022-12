Ex-Präsident Barack Obama enthüllt seine Lieblingsfilme des Jahres

In Deutschland noch unveröffentlichte Titel von Barack Obamas Jahresbestenliste

Andere der von Obama empfohlenen und gelobten Filmtitel harren noch einer Veröffentlichung in deutschen Kinos. Dazu zählen Steven Spielbergs (76) autobiografisch geprägtes Werk «Die Fabelmans» (deutscher Kinostart am 9. März 2023), «Die Frau im Nebel» von Arthouse-Filmemacher Park Chan-wook (deutscher Kinostart am 2. Februar 2023), die Biografie «Till - Kampf um die Wahrheit» (deutscher Starttermin ist hier der 26. Januar 2023) sowie das von Kritikern gefeierte Musikdrama «Tár» mit Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (53) in der Hauptrolle (deutscher Kinostart am 2. März 2023).