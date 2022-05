Ex-Präsident Donald Trump muss 110.000 Dollar Strafe zahlen

Erst der Anfang?

Schon seit 2019, also während er noch Präsident war, ermittelt die New Yorker Staatsanwaltschaft in Person von Generalstaatsanwältin Letitia James (63) gegen Trump und dessen Familienholding. Als Vorwurf steht im Raum, sich über künstlich gesteigerte Immobilienpreise hohe Kredite erschlichen oder durch gegenteilige Praktiken vor Steuerzahlungen gedrückt zu haben.