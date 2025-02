Ex-«Prince Charming» Kim Tränka übernimmt Rolle in «Alles was zählt»

Tränka wird ab 19. Februar (Folge 4.639) anlässlich der Eventwoche von «Alles was zählt» eine Gastrolle in der RTL–Daily übernehmen (immer montags bis freitags ab 19:05 Uhr). Der ehemalige «Prince Charming» wird dabei laut einer Mitteilung den «charmanten Modeberater Sven» verkörpern, der im Prunkwerk arbeitet. Mit seinem Stilbewusstsein wird er «einen Hauch von Glamour» in die Serie bringen, wie es in der Ankündigung weiter heisst. Dass Tränka bei der Daily mitspielen durfte, hat er einer Begegnung mit einem Star der Serie zu verdanken.