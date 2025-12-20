Ex-Prinz Andrew: Brisante Fotos im Epstein-Fall veröffentlicht

Der Epstein–Skandal kostete Andrew Mountbatten–Windsor bereits seine royalen Pflichten, seine Titel und seinen Wohnsitz Royal Lodge. Im Oktober entzog ihm sein Bruder König Charles offiziell die Anrede «His Royal Highness» und den Prinzentitel, nachdem erneut seine früheren Verbindungen zu Epstein, ausgelöst durch die posthume Veröffentlichung der Memoiren von Virginia Giuffre (1983–2025), im Fokus standen. Darin beschreibt sie erneut, als Teenager von Epstein zu sexuellen Handlungen mit Andrew gezwungen worden zu sein. Der einstige Prinz bestreitet die Vorwürfe vehement, hatte jedoch 2022 eine Zivilklage mit Giuffre aussergerichtlich für mehrere Millionen Pfund beigelegt.