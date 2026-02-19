Ex-Prinz Andrew festgenommen: Polizei durchsucht zwei royale Anwesen

Es sei laut BBC noch nicht bekannt, wo Andrew, dem die Titel von seinem Bruder König Charles III. (77) entzogen wurden, derzeit festgehalten werde. Eines Korrespondenten der BBC zufolge könnte Andrew noch am Donnerstag freikommen. Eine erste Festnahme bei einem Verdacht auf derartige Straftaten gebe es in der Regel in Grossbritannien nur für wenige Stunden, damit Beamte Durchsuchungen vornehmen können. Er könne zwar zunächst für bis zu 24 Stunden festgehalten werden, es gelte jedoch als unwahrscheinlich, dass ein Verdächtiger in diesen Fällen über Nacht eingesperrt bleibt. In der Regel werde eine festgenommene Person gegen eine Kaution freigelassen und müsse für weitere Befragungen zu einem späteren Termin erscheinen.